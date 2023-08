A Del Valle, a maior marca de sucos do mundo, implementa uma nova estratégia de padronização de identidade visual. Pela primeira vez em seus 77 anos de história, promove uma experiência unificadora em todos os seus mercados numa reestruturação global, manterá os nomes locais, mas com nova identidade visual padrão em todo o mundo, harmonizando seu portfólio global de sucos ao lançar a campanha “Cheio de Vida”.

Uma das protagonistas do portfólio da The Coca-Cola Company, Del Valle, possui diferentes nomes em mais de 100 mercados globais. Por exemplo, nos Estados Unidos, se chama Minute Maid; na Europa e na África, Cappy, e é Del Valle na América Latina.

A identidade e a campanha levaram dois anos para serem desenvolvidas e foram realizadas com a colaboração das agências globais JonesKnowlesRitchie, Grey, VMLY&R Commerce Landor&Fitch e Transcompany e serão apresentadas por meio de uma experiência 360° que varia de acordo com cada mercado e que pode incluir publicidade digital nas ruas, televisão, vídeos online, conteúdos em redes sociais e ativações em territórios.

No Brasil, este novo conceito, “Cheio de Vida”, começou a ser comunicado no mês de julho, e, em outubro, as embalagens de alguns produtos do portfólio no país já passarão a adotar o visual repaginado e vibrante proposto para este novo momento da marca. A iniciativa visa refletir o novo propósito de Del Valle de ajudar as pessoas, em qualquer lugar e hora, a se sentirem vivas, e fazer da marca um símbolo de vitalidade, positivismo e energia.

“Tínhamos a sensação de que a família Del Valle deveria ser criada como o ícone que ela representa. Com esta evolução, estamos pensando na marca com base em uma abordagem mais holística e abrangente, desenvolvendo um sistema global de design flexível que se concentra no que faz da Del Valle uma marca exclusiva, definindo e desenvolvendo nossas características diferenciadas para que sejam adotadas localmente e, assim, os consumidores possam se conectar em todo o mundo”, explica a líder da Categoria de Nutrição da Cola-Cola Latam, Carmen Méndez.

A nova identidade da marca Del Valle, que se estende a toda a comunicação e apresentação visual da marca, adota uma abordagem elegante e exclusiva para satisfazer as necessidades dos consumidores, descrevendo ingredientes, cores, ilustrações e as características diferenciadas do produto.