Os tocantinenses estão mais conscientes da importância de se planejar financeiramente para conquistar um futuro com mais qualidade de vida. Segundo dados da Susep, a contratação de planos de previdência privada no Tocantins registrou aumento de 4,6% entre janeiro e setembro de 2022, frente ao mesmo período do ano passado. Na Bradesco Vida e Previdência, a evolução chegou a 72%. Já em âmbito nacional, houve crescimento de mercado de 14,4%, e de 19,4% na Bradesco Vida e Previdência.

“Com o fenômeno da longevidade, percebemos que as pessoas buscam cada vez mais se organizar em relação ao planejamento de longo prazo. O desenvolvimento dessa cultura é extremamente benéfico, visto que a previdência privada pode ser uma grande aliada em diversos momentos da vida, não apenas para a construção de uma reserva financeira visando à aposentadoria, mas também para a realização de projetos e sonhos, como a cobertura de gastos com um curso superior, um MBA, um intercâmbio no exterior, a abertura de um negócio ou mesmo a aquisição de um carro ou um imóvel”, diz Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.