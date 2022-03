Se passaram quase dois anos de espera para que o grande momento do reencontro pudesse acontecer. Depois de tanta espera e ansiedade, um dos maiores festivais de música da cidade de São Paulo, o Lollapalooza, sediou shows inesquecíveis e a ativação física de Coca-Cola. A marca intermediou reencontros e uma experiência única na volta à ressocialização através de sua ativação Arena Coca-Cola, pista de dança que foi palco para os momentos dos tão esperados abraços. O festival foi realizado de 25 a 27 de março no Autódromo de Interlagos em São Paulo.

Durante os três dias, a ativação física superiluminada teve uma pista de dança com 60 metros de extensão dentro do local do evento, onde o público dançou e celebrou o reencontro com a magia da marca e muita música, dando o abraço que esperou tanto tempo para acontecer, encontrando velhos amigos e vivendo uma experiência inesquecível nesse retorno consciente a ressocialização. E, tudo isso, junto com uma Coca-Cola bem gelada.

A programação do espaço teve um line-up especial com DJs como Rapha Lima, Valentina Luz, Boss In Drama e Marcelo Botelho espalhados durante os três dias. Além disso, no sábado (26), Jão esquentou o público transformando a pista de dança em palco e cantando faixas como “Idiota” e “Essa Fiz Pro Nosso Amor”. No domingo (27), por volta das 20h, quem agitou o público em um segundo show surpresa foi Marina Sena com “Por Supuesto”, “Voltei Pra Mim”, entre outras.

Para tornar a experiência ainda mais inesquecível e materializar esses momentos de reencontros, quem passou pela ativação levou para casa um brinde personalizado, um copo da Coca-Cola em que o público pode colocar uma foto curtindo a ativação.

“Nós não poderíamos estar mais felizes com o resultado do Lollapalooza e com todos os reencontros que promovemos, essa é a verdadeira magia acontecendo”, conta Pedro Abondanza, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil. “A nossa ativação foi um espaço para que os abraços e reencontros que esperaram tanto para acontecer, uma experiência surpreendente para o público e com direito a essa mega surpresa, um show da Pabllo Vittar. Viabilizar tudo isso através da energia positiva que só a música transmite, foi muito especial”, completa.

E, em parceria com o Festival e à Braskem, responsáveis pela coleta e separação de todos os resíduos do evento, a Coca-Cola vai garantiu que todas as minipets distribuídas na sua ativação, ao todo 16 mil garrafas, fossem destinadas corretamente. Ou seja, as minipets serão coletadas e recicladas e voltarão ao mercado como matéria-prima para novas garrafas, completando o ciclo da logística reversa.

Ao final do Festival, todas as garrafas Pets que foram distribuídas na ativação serão destinadas à SustentaPet, centro de coleta de resíduos pós consumo que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem. Assim, todas as garrafas serão recicladas e reutilizadas, virando novas embalagens de Coca-Cola.