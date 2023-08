Atuando há 7 anos no Tocantins, a clínica de Radioterapia Irradiar já atendeu mais de 4.300 pacientes, sendo que destes cerca de 60% são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Esses vêm das mais diversas regiões do Estado e contam com um dos equipamentos mais modernos do País.

Conforme o médico rádio-oncologista Ismar Rezende, ao longo desses anos, pôde presenciar várias curas de pacientes oncológicos. “O fato das pessoas não terem mais que se deslocar para outros estados em busca de tratamento colabora, significativamente, para a recuperação desses pacientes já tão debilitados”, destacou.

A clínica tem buscado inovação no acolhimento e trato a esses pacientes. “Para isso, em 2019 foi instalado o sino da cura, onde ao finalizarem o tratamento eles tocam o sino indicando o fim das seções de radioterapia. Além disso, quando atendemos crianças as máscaras utilizadas durante a seção são personalizadas de super-heróis”, ressaltou o rádio-oncologista.

Outro artigo instalado para a melhora do ambiente hospitalar foi uma bela paisagem do lago de Palmas no bunker, onde fica o acelerador. De acordo com Rezende, “todas essas medidas buscam amparar e tranquilizar nossos pacientes que carecem de todo cuidado e atenção para o êxito do quadro clínico”.

A paciente Michele Nunes fez 15 sessões de radioterapia e comentou sobre o impacto positivo desta imagem. “Ao entrar pela porta de muitas toneladas que dava acesso a sala, desde a primeira radioterapia, me chamou a atenção, acalentou os meus olhos, aquietou meu cérebro tirando ele do modo fuga e luta, amenizou minha ansiedade e me encheu de paz a parede adesiva com uma paisagem do lago de Palmas”, destacou.

“Sou tão grata a equipe extraordinária e animadíssima da Radioterapia Irradiar que com muito carinho tiveram muito zelo e foram além da humanização”, frisou ainda.

Os pacientes da Radioterapia Irradiar contam com um acelerador que está entre os mais modernos do País, com técnicas que maximizam os resultados com menores impactos à saúde do paciente. O aparelho focaliza e emite a radiação de forma específica para não comprometer os demais órgãos.

A braquiterapia também é um outro procedimento feito na Radioterapia Irradiar. A técnica consiste em fazer uso de uma fonte de radiação dentro ou muito próximo do tumor. “Aqui na clínica utilizamos esse método para eliminar as células cancerígenas em regiões ginecológicas”, lembra o rádio-oncologista.

Localizada em Palmas, a unidade conta com funcionários altamente qualificados e alguns nos maiores centros de oncologia do País como Hospital de Câncer de Barretos, Instituto Nacional de Câncer (INCA) e AC Camargo.