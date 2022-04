Um café da manhã reunirá empresários nesta quinta-feira, 7, em iniciativa da Febracis e da Associação Comercial de Palmas (Acipa) para promoção de networking e falar sobre a importância do Poder da Ação para o sucesso dos negócios.

Para o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, a oportunidade de networking para os empresários tocantinenses é salutar. "Daqui a 16 dias receberemos um dos maiores coaches do país no nosso Estado, com uma metodologia de ensino transformadora e reconhecimento internacional. O Sebrae é parceiro principal dessa iniciativa que visa oferecer aos nossos empresários a oportunidade de mergulhar numa capacitação inédita, onde os resultados esperados são os melhores possíveis", afirma.

O diretor da Febracis no Tocantins, Newton Viera, acredita que o desenvolvimento humano passa pelo poder da ação. “Acordar, agir, auto responsabilizar-se, focar, comunicar bem, questionar sempre e crer são as práticas necessárias para alcançar objetivos pessoais e para consolidar os resultados profissionais e dos negócios”, diz.