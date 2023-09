A Bradesco Saúde registrou crescimento de 63% no número de beneficiários de planos regionais no Tocantins no 1º semestre de 2023, em comparação ao mesmo período no ano anterior. O aumento de vidas atendidas se deve ao crescimento do produto Efetivo Tocantins.

Além da abrangência nacional, o plano se destaca por contar com prestadores locais que são referência em diversas regiões do estado, em cidades como Palmas, Araguaína e Gurupi.

"A Bradesco Saúde tem investido na diversificação de produtos, adaptados à necessidade das empresas de todos os tamanhos, com destaque para o foco na regionalização. Os planos Efetivo se diferenciam por garantirem cobertura nacional, mas serem desenvolvidos com olhar local, com uma rede de prestadores que o cliente reconhece e deseja na sua região”, ressalta o diretor-gerente da Bradesco Saúde, Flávio Bitter.