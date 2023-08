A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, lança seu Banco de Talentos para Mulheres. As candidatas interessadas em trabalhar na companhia podem se inscrever na página exclusiva da empresa disponível neste link. A proposta é que as profissionais cadastrem seu currículo no novo banco de talentos para serem consideradas em futuras vagas de emprego na companhia.

Além do Banco de Talentos para Mulheres, essas profissionais também podem participar de processos seletivos de vagas já abertas em votorantimcimentos.gupy.io.

Com essa iniciativa, a Votorantim Cimentos busca ampliar a contratação de mulheres considerando posições administrativas e operacionais em todos os níveis e áreas organizacionais.

Principais oportunidades

- Indústria e logística: Produção, Qualidade, Manutenção, Mineração, Segurança, Logística;

- Comercial e concreto: Vendas & Marketing, Inteligência de mercado, Comercial;

- Estratégia: Finanças, RH, Jurídico, TI, Áreas administrativas, Planejamento estratégico.

Ação de fortalecimento

“Na Votorantim Cimentos temos a meta em nossos Compromissos 2030 de ter 30% de mulheres ocupando posições de liderança em seu quadro geral de empregados no Brasil. A iniciativa do Banco de Talentos para Mulheres vai nos ajudar a identificar as profissionais que têm interesse em trabalhar na companhia e também a praticar a inclusão das mulheres no mercado de trabalho no setor de materiais de construção. Assim como o Banco de Talentos para pessoas com deficiência, esta ação fortalece nosso compromisso com a Diversidade e Inclusão em processos de seleção e a essência do Nosso Jeito VC, baseado em uma cultura diversa, que aprende com as diferenças e acolhe a todos”, afirma a gerente geral Global de Desenvolvimento Organizacional na Votorantim Cimentos, Thatiana Soto.

Jornada de inclusão

Em 2022, a Votorantim Cimentos atingiu o percentual de 25% de ocupação feminina em posições de liderança no Brasil. Outras iniciativas para possibilitar a inclusão feminina e a inserção em cargos de liderança foram a criação, em 2022, de uma mentoria para mulheres negras − na qual as participantes são orientadas sobre carreira e empoderamento por mulheres que já ocupam posições de liderança − e também o Lidera VC, um programa específico para desenvolver mulheres líderes, contemplando mais de 250 mulheres nas três primeiras edições.

Na Votorantim Cimentos, Diversidade e Inclusão é uma jornada. Em 2019 a empresa elaborou seu Manifesto pela Diversidade, que deu origem à Cartilha de Diversidade, destinada aos empregados e empregadas, esclarecendo conceitos e condutas com o objetivo de tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo. A partir do compromisso global de diversidade, a Votorantim Cimentos também tem trabalhado na sensibilização e promoção de discussões abertas sobre os cinco pilares de diversidade: Gênero, Pessoas com Deficiência, Raças, LGBTQIA+ e Cultura. A empresa usa seus processos de recrutamento e seleção, principalmente de porta de entrada, como exemplos de diversidade e inclusão.