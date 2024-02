Economia Dólar abre a semana com leve queda em dia de feriado nos EUA O relatório pode dar indicativos de como será a política monetária nos próximos meses, já que a expectativa é que a instituição reduza a taxa de juros, hoje entre 5,25% e 5,5%, apenas na reunião de maio

O dólar abriu a semana com uma leve queda na manhã desta segunda-feira (19), com os investidores aguardando a ata da última reunião do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) em dia de feriado nos Estados Unidos. O relatório pode dar indicativos de como será a política monetária nos próximos meses, já que a expectativa é que a instituição reduza a taxa de juros, hoje e...