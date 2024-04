Economia Curso gratuito de recepcionista em serviços da saúde abre inscrições; confira Aulas têm previsão de início para o dia 15 de abril, das 8h às 12h

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Palmas está com matrículas abertas de 20 vagas para o curso de Recepcionista em Serviços de Saúde, na unidade da capital. Os interessados em se inscrever podem acessar o site ou entrar em contato com a Central de Atendimento, por meio do whatsapp (63) 99202-0384, ou presencialmente no Senac, na Quadra 201 Norte....