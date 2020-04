Economia Contas de luz permanecem com bandeira verde em maio, sem custo extra De acordo com a Aneel, as chuvas ao longo de abril ajudaram a recuperar os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional

As contas de luz terão bandeira verde em maio, sem taxa extra nas tarifas de energia, anunciou neste sábado, 25, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). É o quarto mês consecutivo de bandeira verde. De acordo com a Aneel, as chuvas ao longo de abril ajudaram a recuperar os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacion...