Economia Conta de energia mantém bandeira tarifária verde em maio, diz Aneel Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de luz

O mês de maio vai continuar com a bandeira tarifária verde, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de energia. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (26). De acordo com a agência, a tarifa não terá custos adicionais devido às condições favoráveis de geração de energi...