Economia Concurso da saúde de Palmas será neste fim de semana; veja onde consultar locais de prova Aplicação das provas ocorre no período da manhã e à tarde, separadas por nível médio e nível superior. Prefeitura afirmou que haverá reforços em linhas dos transporte coletivo

Com previsão para ocorrer em 14 locais de Palmas, a aplicação das provas para o Quadro da Saúde da Prefeitura de Palmas ocorre no próximo domingo (28), a partir das 8h10. Para consultar o local de prova, o candidato deve acessar o site da banca organizadora, através deste link. De acordo com informações da Prefeitura de Palmas, haverá reforço nas...