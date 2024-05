Economia Com safra de 560 mil toneladas, Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz irrigado do Brasil Segundo divulgado pelo Governo do Tocantins, a safra de arroz irrigado 2023/2024 teve um aumento de 11,7% em área plantada. Município de Lagoa da Confusão é o principal produtor

O Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz irrigado do Brasil, segundo informações divulgadas pelo governo do estado. A safra de arroz irrigado 2023/2024 teve um aumento de 11,7% em área plantada, produzindo um total de 560,36 mil de toneladas de grãos, segundo dados do 8° levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De acordo com ...