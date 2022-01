Economia Com prorrogação, novo prazo para pagar IPVA 2022 com desconto termina nesta segunda Pagamento pode ser à vista com desconto de 10% ou parcelado sem desconto

O prazo prorrogado para os proprietários de veículos, com placas do Tocantins, quitarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) termina nesta segunda-feira, 17. A data é para o pagamento do imposto referente ao exercício de 2022, à vista com desconto de 10%. Conforme a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), o prazo é também para pagar ...