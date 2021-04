Economia Com horários escalonados, feiras livres da Capital voltarão a funcionar a partir desta quarta-feira Segundo a prefeitura, entre as medidas de segurança, os feirantes devem comparecer em suas atividades com trajes e vestimentas limpas de cor clara; manter o distanciamento entre as bancas ou barracas, entre feirantes, deverá observar espaço de 1,5 (um e meio) metro

As feiras livres da Capital irão voltar a funcionar na cidade. A medida foi publicada no Diário oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira, 5. Para o funcionamento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas estabelece que a abertura desse comércio deva ocorrer de forma escalonada, para que evite a propagação do contágio da Covid-19. Segundo a past...