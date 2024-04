Economia Cavalgada e tropeada devem ter cadastro obrigatório na Adapec a partir deste ano Medida visa preservar a sanidade e bem-estar animal em evento pecuário, divulgou a agência

O cadastro de evento pecuário como cavalgada e tropeada passa a ser obrigatório no Tocantins com a Instrução Normativa (IN) nº 10, de 2 de abril de 2024, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (6). Todo o evento com reunião ou aglomeração de equídeos, bovídeos e outros animais, destinada ao lazer por meio de desfiles e apresentação artístico-cultural devem passar p...