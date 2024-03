Economia Cadastro Único tem 6,6 milhões de famílias fora da linha de pobreza, diz estudo Pesquisadores apontam que números precisam ser investigados para garantir que programas sociais alcancem o público-alvo

O Cadastro Único de benefícios sociais tem 6,6 milhões de famílias consideradas pobres que não estariam efetivamente numa situação de pobreza pelos critérios do Bolsa Família, aponta um estudo do Insper antecipado à Folha. De acordo com os pesquisadores, os números precisam ser investigados para garantir que os programas sociais alcancem o público-alvo. Os autores fiz...