Economia Bolsa cai e dólar sobe com menor otimismo sobre queda de juros Bolsa brasileira começou o dia em queda, acompanhando os índices do exterior, e o dólar subia na manhã desta terça-feira, 16, com investidores mais cautelosos em relação ao início do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. A escalada da tensão no Oriente Médio também estava no radar do mercado.

"Manhã negativa para as Bolsas, em meio à indigestão com o ataque do Irã às redondezas do consulado americano no Iraque, além da alta de juros globais, após falas conservadoras de diretores do BCE [Banco Central Europeu], com os índices americanos perdendo a sequência de seis altas seguidas", diz Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Às 10h34,...