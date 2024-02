Economia Bolsa abre em queda na volta do Carnaval Por volta de 13h32, o Ibovespa recuava 0,38%, a 127.530 pontos. Já o dólar apresentava leve valorização de 0,09%, a R$ 4,9655

Bolsa de Valores abriu em forte queda nesta quarta-feira de Cinzas (14). Na volta do Carnaval, o pregão que começou às 13h reflete as flutuações do mercado internacional de segunda (12) e terça (13), quando os principais índices globais tiveram forte queda com uma inflação maior do que o esperado nos Estados Unidos. Por volta de 13h32, o Ibovespa recuava 0,38%, a 127....