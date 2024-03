Economia Banco Central está disposto a sentar com governo para debater autonomia ampla, diz Campos Neto O chefe da autoridade monetária começou a articular o tema no Congresso, o que causou reação entre os membros da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ponto de o diálogo com Haddad ter sido interrompido

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defende em entrevista à Folha a costura de um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que amplia a autonomia da instituição. "A autonomia financeira é um passo no sentido de aprimorar o arcabouço de autonomia do BC", afirma. ...