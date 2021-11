Economia Auxílio Emergencial: nascidos em junho podem sacar a sétima parcela nesta quarta-feira (10) O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 26 de outubro

Os beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em junho podem sacar ou transferir os recursos da sétima parcela a partir desta quarta-feira (10). O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 26 de outubro. Neste ano, a rodada de pagamentos teve sete parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em gera...