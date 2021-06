Economia Apps permitem redistribuir crédito de vale-refeição e transporte Em fase de testes, a startup SeuVale planeja que os benefícios gerenciados por seu aplicativo sejam gastos via Pix

Em tempos de home office, com menos deslocamentos e mais refeições em casa, startups querem conquistar espaço com ferramentas que permitem que funcionários tenham mais flexibilidade no uso de benefícios como vale-alimentação e vale-transporte. O objetivo é ganhar uma fatia do mercado que está nas mãos das grandes empresas que fornecem os benefícios e têm vasta rede c...