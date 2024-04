Economia Aposta do Tocantins acerta cinco números da Mega-Sena e ganha mais de R$ 40 mil Apenas uma pessoa acertou os seis números e faturou R$ 102.128.925,42. Próximo concurso será realizado na terça-feira (23)

Uma aposta simples feita em Porto Nacional faturou R$ 40.570,78 no último concurso da Mega-Sena (2715), sorteada na noite deste sábado (20). O apostador acertou cinco números. No país, apenas uma pessoa acertou os seis números. Uma aposta feita no Rio de Janeiro teve a sorte e ganhou R$ 102.128.925,42. Veja os números sorteados: 07 - 19 - 25 - 46...