Economia Aposentadorias terão reajuste de 3,71% e teto do INSS será de R$ 7.786 em 2024 Benefícios acima do salário mínimo têm a correção pelo INPC, já os de quem ganha o piso cresceram 6,97%

A partir de 1º de fevereiro, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem acima do salário mínimo terão o benefício reajustado em 3,71%. A exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos, não haverá aumento real para estes beneficiários. A correção equivale apenas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrado de jan...