Economia 600 mil declarações de Imposto de Renda estão na malha fina As declarações vão para a malha fina do IR por erros cometidos pelos contribuintes

Ao menos 600 mil declarações do Imposto de Renda entregues em 2021 estão na malha fina, segundo dados da Receita Federal. O número chega a 1 milhão quando considerado o total de documentos na malha de anos anteriores, que soma 400 mil. As declarações vão para a malha fina do IR por erros cometidos pelos contribuintes. Dentre as principais falhas estão omissão de ren...