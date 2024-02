Uma motorista de 44 anos acabou presa por militares do 3º Batalhão de Polícia, suspeita de ter atropelado um grupo de pessoas em frente a um estabelecimento comercial, no município de Bom Jesus do Tocantins, na região nordeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu chamado para atender a ocorrência no Setor Aeroporto e ao chegarem no local, encontraram populares em cerco a um veículo de passeio, onde a motorista estava.

Relato obtido pela equipe no local aponta que a mulher trafegava no sentido norte/sul quando avançou o veículo contra pedestres que estavam em frente a um estabelecimento comercial. Quatro pessoas e um adolescente de 16 anos, foram atingidos e precisaram de atendimento médico, conforme divulgou a corporação.

Ao realizarem a abordagem ao veículo, os militares perceberam que a condutora apresentava "visíveis sinais de embriaguez como fala desconexa e forte cheiro de álcool".

A mulher acabou detida e encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Pedro Afonso, onde acabou autuada por embriaguez ao volante e lesão corporal.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Pedro Afonso, receberam atendimento médico e em seguida foram liberadas e ouvidas pela Polícia Civil.