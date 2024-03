Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) registrou em uma semana 337 notificações por dengue, 52 por chikungunya, 21 por zika e investiga um caso suspeito de febre amarela em Palmas.

Os dados são referentes aos dias 3 a 9 de março, de acordo com o monitoramento semanal das arboviroses. Até esta quinta-feira (14) não houve nenhuma morte registrada por estas doenças em Palmas.

Dos casos registrados por dengue, duas notificações estão com sinais de alarme ou gravidade, segundo o monitoramento.

Conforme os dados do boletim, pessoas de 18 a 28 anos lideram as notificações, com 84 registros. Confira o documento completo clicando aqui.

Vacinação

Segundo a Semus, até terça-feira (12) foram aplicadas 1.184 doses da vacina contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos em Palmas. O imunizante pode ser encontrado em todas as Unidades de Saúde da Família de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.