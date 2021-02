Prefeitura de Araguaína oferece vagas para médicos O salário bruto é de R$15 mil por 40 horas semanais; ao todo são 46 oportunidades

A Prefeitura de Araguaína abriu chamamento para contratação de 46 médicos. A contratação pelo período de um ano será imediata e poderá ser estendida por mais um. O início das atividades será logo após a realização do teste profissiográfico, que avalia se o perfil do candidato é compatível com as necessidades da função. O salário bruto é de R$15 mil por 40 horas semanais. Segundo o supe...