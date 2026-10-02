Os candidatos à Presidência da República que foram à TV Globo nesta quinta-feira (1º) atribuíram ao presidente Lula (PT) o cancelamento do debate na emissora.\nO confronto foi cancelado em meio à ausência do petista e de Flávio Bolsonaro (PL), e após uma série de decisões judiciais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre as regras para realização do evento.\n"Nós estamos vendo a Justiça a serviço do Lula", afirmou Romeu Zema (Novo).\nA assessoria do ex-governador de Minas Gerais ainda afirmou em nota lamentar o cancelamento do debate, e disse as decisões da Suprema Corte são "um desrespeito a milhões de brasileiros que esperavam a oportunidade de conhecer e comparar as propostas dos candidatos".\nMPTO investiga anulação que reverteu rejeição de contas de ex-prefeita de Taguatinga