O vice-prefeito de Colinas do Tocantins, José Batista Ferreira, o Zé Nagru (Republicanos), assumiu em definitivo a gestão municipal nesta sexta-feira (3). A mudança ocorre após a renúncia do prefeito Josemar Carlos Casarin, o Kasarin (União), que deixou o cargo para viabilizar sua candidatura a deputado estadual nas próximas eleições.\nA oficialização da renúncia foi publicada no Diário Oficial da Câmara de Vereadores de Colinas. A transmissão do cargo para Zé Nagru foi realizada durante sessão solene no Legislativo municipal na sexta-feira.\nCom a mudança, o novo gestor deve permanecer no comando da prefeitura até dezembro de 2028. Segundoa Justiça Eleitoral, esse é o primeiro mandato político dele.\nHistórico\nKasarin encerra sua passagem pelo Executivo de Colinas em seu segundo mandato consecutivo. Ele governou o município entre 2021 e 2024 e havia sido reeleito para o período de 2025 a 2028.