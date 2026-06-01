O ex-vereador e ex-secretário municipal de Cultura de Goiânia Zander Fábio (Podemos) deixou Delegacia Estadual de Capturas (Decap), na Cidade Jardim, neste domingo (31), após o fim do período de cinco dias de sua prisão temporária, determinada no âmbito da Operação Cultura Em(Cena), deflagrada pela Polícia Civil de Goiás na semana passada. A informação foi confirmada pelo advogado de Zander, Marcelo Di Rezende.\nZander foi preso na terça-feira (26). A operação Cultura (Em)Cena apura supostos desvios de verba em contratações na Secult nos anos de 2023 e 2024. O POPULAR mostrou que o inquérito aponta que Zander "mantinha a palavra final sobre o destino dos recursos apropriados". A investigação trata de pagamentos de cerca de R$ 1,5 milhão em 41 operações da Secult.\nMPTO aponta aumento de 800% em contrato das UPAs de Palmas e busca provas de desvios em SP