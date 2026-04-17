O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) vetou o aumento de indenizações a servidores estaduais aprovado pela Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e alertou para o risco fiscal das mudanças, por ausência de previsão orçamentária e de estudo de impacto financeiro. A decisão envolve Medidas Provisórias (MPs) que tratam do pagamento de benefícios a cerca de 8 mil servidores.\nVeja vídeo no JA 2º Edição: Governo veta ampliar benefícios do Profe a contratos temporários e cita proibição legal\nA decisão foi anunciada durante uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (16), no Palácio Araguaia, em Palmas. Segundo o governador, as emendas parlamentares elevaram os valores propostos pelo Executivo em Medidas Provisórias e ampliaram o alcance das indenizações sem respaldo técnico, o que, segundo ele, compromete o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).