A decisão que devolve o cargo a Wanderlei foi publicada nesta sexta-feira (5). (Wanderlei Barbosa/ Instagram/ Reprodução)\nApós liminar do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogar o afastamento de Wanderlei Barbosa (Republicanos) do cargo de governador do Tocantins, o político publicou uma foto ajoelhado em um portal das Serras Gerais do estado. Na legenda da imagem, Wanderlei escreveu: “Obrigado meu Deus”.\nA decisão que devolve o cargo a Wanderlei foi publicada nesta sexta-feira (5) e ainda deverá ser referendada pela segunda turma do STF.\nA imagem foi postada por volta das 16h20 desta sexta-feira, no Instagram. Em menos de seis minutos a publicação ultrapassava mais de 3 mil curtidas e 800 comentários apoiando e comemoraram o retorno dele ao cargo.\nimagem foi postada por volta das 16h20 desta quinta-feira, no Instagram. (Wanderlei Barbosa/ Instagram/ Reprodução)