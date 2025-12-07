Wanderlei Barbosa (Republicanos) e Laurez Moreira (PSD) durante cerimônia de posse, em 2023 (Governo do Tocantins/Divulgação)\nWanderlei Barbosa (Republicanos) anunciou a criação de uma comissão que irá avaliar os atos realizados por Laurez Moreira (PSD) durante os três meses em que o governador do Tocantins ficou afastado. Serão avaliadas ações como o decreto de emergência na saúde e contratos iniciados e encerrados.\nA medida foi determinada após Wanderlei Barbosa retornar ao cargo de governador. Ele ficou três meses afastado por causa das investigações da Operação Fames-19, que apura o desvio de recursos públicos na pandemia da Covid-19.\nO vice-governador Laurez Moreira afirmou que recebe a medida com tranquilidade. "Todas as decisões tomadas foram pautadas pela responsabilidade, legalidade e absoluta transparência", afirmou (veja nota abaixo).