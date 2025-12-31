Justiça suspende ato de Wanderlei Barbosa (Republicanos) e garante posse de novo procurador-geral de contas. A medida ocorre após decisão liminar do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), à qual o Jornal do Tocantins teve acesso, proferida no plantão desta quarta-feira (31). A decisão altera o comando do Ministério Público de Contas (MPC) para o biênio 2026/2027.\nO desembargador Gil de Araújo Corrêa suspendeu os atos do governador Wanderlei Barbosa que cancelavam a nomeação de Marcos Antônio da Silva Modes para o cargo de procurador-geral.\nO conflito jurídico teve início em novembro de 2025. Durante o afastamento do titular, o governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), nomeou Modes para a chefia do órgão com base em uma lista tríplice.\nAo retomar as funções em dezembro, Wanderlei Barbosa tornou o ato sem efeito e indicou José Roberto Torres Gomes para o posto.