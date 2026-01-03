O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), usou as redes sociais neste sábado (3) para se posicionar sobre a crise política e institucional na Venezuela. Em tom de alerta, o chefe do Executivo estadual disse acompanhar de perto a situação no país vizinho e defendeu o retorno das liberdades democráticas e da esperança à população venezuelana.\nA manifestação ocorreu após o anúncio de um ataque em grande escala realizado por forças americanas em solo venezuelano. Segundo informações divulgadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), as tropas capturaram o líder Nicolás Maduro.\nEm pronunciamento, Trump também comunicou que os EUA assumirão a administração interina da Venezuela e ampliarão o domínio americano no Hemisfério Ocidental por meio de petroleiras.