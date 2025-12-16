O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), nomeou novos titulares para quatro secretarias e designou dirigentes interinos para a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) e Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins).\nAs mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (15). Entre as nomeações está Berenice de Fátima Barbosa Castro Freitas, que assume a Secretaria da Mulher. A Secretaria do Turismo será liderada por Ana Maria Monteiro de Castro.\nNa área da produção, Frederico Sodré dos Santos passa a comandar a Secretaria da Agricultura e Pecuária, enquanto Rodrigo de Carvalho Ayres assume a Secretaria da Pesca e Aquicultura.\nSurto de sarampo é encerrado em Campos Lindos após três meses sem novos casos confirmados\nIndígenas do povo Kanela conquistam demarcação de reserva em Lagoa da Confusão