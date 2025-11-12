Posse Wanderlei Barbosa a governador do Tocantins em 2023 (Ises Oliveira/AL-TO)\nO governador afastado do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), já foi vereador, deputado e vice-governador. Ele herdou o cargo após a renúncia de Mauro Carlesse, então governador do estado, que deixou o governo para escapar de um processo de impeachment. Wanderlei chegou a ser reeleito, mas é suspeito de desvio de dinheiro que deveria ser usado para o combate da pandemia de Covid-19.\nWanderlei nasceu em Porto Nacional e começou a carreira política como vereador da cidade, em 1989. Em 1996, foi eleito vereador de Palmas. Foi presidente Casa em 2003-2004 e 2009-2010. Ele também foi subprefeito de Taquaruçu na época da emancipação.\nEm 2010, foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2014. Em 2018, foi eleito vice-governador, na chapa encabeçada por Mauro Carlesse.