Wanderlei Barbosa (Republicanos) designou novos interinos que ficarão responsáveis por secretarias, agências e institutos que integram o governo do Tocantins, até que sejam nomeados secretários e presidentes para esses órgãos. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (veja a lista abaixo).\nWanderlei Barbosa voltou ao governo após passar três meses afastado, devido às investigações da Operação Fames-19, que apura o desvio de recursos públicos na pandemia. O habeas corpus foi deferido nesta sexta-feira (5) e deverá ser referendado pela Segunda Turma do STF nesta semana.\nDesde o retorno, o primeiro escalão tem sido reestruturado, após a exoneração em massa de aliados do vice-governador Laurez Moreira (PSD).\nNo Diário Oficial, Wanderlei Barbosa revogou a nomeação do Secretário de Segurança Pública, Bruno Sousa Azevedo, como interino da Secretaria da Cidadania e Justiça. Também foi revogada a nomeação da Secretária da Mulher, Larissa Carlos Rosenda, como interina da Secretaria da Igualdade Racial.