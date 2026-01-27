O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) determinou a suspensão do reajuste de 9,37% nas contas de água autorizado durante a gestão interina da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), em divulgação publicada nesta segunda-feira (26). A decisão atinge diretamente a concessionária BRK Ambiental – Saneatins, responsável pelos serviços de saneamento no estado.\nEm nota, a ATR informou que notificou a concessionária para suspender de forma imediata a aplicação e a cobrança do reajuste. Segundo a agência, a medida ocorreu após estudo técnico realizado em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado e órgãos de controle, diante do impacto financeiro direto aos usuários.\nDe acordo com a ATR, o reajuste entrou em vigor sem a publicação prévia do ato administrativo no Diário Oficial do Estado e sem o cumprimento do prazo mínimo de 30 dias, exigido pelo artigo 39 da Lei Federal nº 11.445/2007, que trata do marco legal do saneamento básico.