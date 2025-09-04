O governador afastado Wanderlei Barbosa (Republicanos) publicou um vídeo nas redes sociais onde afirma sofrer perseguição política por parte do governador em exercício, Laurez Moreira (PSD). O político afastado do governo fez a publicação no fim da tarde de quarta-feira (3) e disse que sofreu nos últimos anos (veja publicação de Wanderlei no final da matéria).\nEu ganhei as eleições passadas com quase 500 mil votos e, para isso, derrotei pessoas que não aceitaram e se juntaram ao vice-governador Laurez. Durante todo esse tempo eu sofri muito, por isso houve o meu afastamento do Laurez, porque eu sabia o que ele estava fazendo. Eu tinha informações diárias dele em Brasília, tentando o tempo inteiro me afastar do mandato", comentou Wanderlei.\nEm resposta a Wanderlei, Laurez disse em coletiva de imprensa, após assumir o governo, que a afirmação se trata de um desrespeito.