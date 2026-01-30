O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, anunciaram, nesta sexta-feira (30), a autorização para a realização do novo concurso público da Saúde. Serão oferecidas 5.124 vagas em 31 categorias profissionais. O último concurso da pasta foi realizado em 2008, com 1.218 vagas na época.\nDe acordo com o governo, a expectativa é que o certame seja realizado ainda neste ano. Entre as categorias contempladas estão enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, além de enfermeiros obstetras e fonoaudiólogos. Até o momento, o Estado não divulgou o edital, o cronograma ou a banca organizadora.\nPrefeito é investigado pelo MPTO após nomear sobrinha com ensino médio incompleto para secretaria\nWanderlei Barbosa determina suspensão de reajuste na tarifa de água e esgoto no Tocantins