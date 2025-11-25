Nilo Peçanha liderou o país em um período marcado por desafios sociais decorrentes da abolição da escravidão (Reprodução/TV Senado)\nO Brasil já teve um presidente negro: Nilo Peçanha (PRF), que governou o país entre 1909 e 1910. Em um vídeo divulgado pela TV Senado na última quarta-feira (19), a história do político fluminense ganha destaque, revelando como sua imagem acabou embranquecida e quase apagada dos registros oficiais (veja vídeo mais abaixo).\nNascido no interior do Rio de Janeiro, Peçanha era filho de um padeiro pobre. Com muito custo, conseguiu a formação em direito. Sua trajetória política inclui os cargos de deputado e senador, além de uma participação ativa nos movimentos abolicionista e republicano. Jornais da época o descreviam como pardo, mestiço ou mulato.\nDurante o período em que Nilo Peçanha governou o país, suas fotografias passaram por retoques cuidadosos para clarear sua pele, numa tentativa de dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido a escravidão recentemente, mas o preconceito racial continuava forte na sociedade, conforme a TV Senado.