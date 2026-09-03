-Manual eleitor (1.3451922)\nA fiscalização do processo eleitoral vai além da atuação institucional da Justiça Eleitoral e conta com a participação ativa da sociedade. Nas eleições de 2026, eleitoras e eleitores dispõem de canais e ferramentas oficiais para comunicar possíveis infrações, contestar candidaturas e acompanhar as etapas de auditoria e prestação de contas dos candidatos. Veja nesta reportagem como denunciar pelo celular.\nDenúncias pelo aplicativo Pardal\nUma das principais ferramentas para a comunicação rápida de irregularidades é o aplicativo Pardal, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Gratuito e disponível para download nas plataformas Google Play (Android) e App Store (iOS), o sistema permite o envio de denúncias diretamente pelo celular. Por meio do aplicativo, é possível relatar práticas como: