-Patrimônio público no Catoá (1.3400658)\nUm vídeo divulgado nas redes sociais mostra um fogão industrial com identificação de patrimônio público em uma propriedade privada na região de Campo Alegre, no Tocantins. O local fica na área da Cachoeira do Catoá e tem ligação com o governador do estado, Wanderlei Barbosa (Republicanos). O caso passou a circular após publicação do vereador e coordenador da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Luzimar de Souza Carneiro (Republicanos), e do ex-candidato a prefeito de Peixe João Carlos Lima Neto (Republicanos), conhecido como Patiu, motivou pedido de esclarecimentos ao governo estadual.\nNas imagens, é possível ver um fogão de grande porte com marcação que indica vínculo com patrimônio público. O equipamento aparece instalado em uma área de cozinha em ambiente que, segundo os autores da publicação, fica dentro de uma chácara na região.