-Vídeo de Lula no X (1.3339373)\nEm vídeo publicado nesta terça-feira (18) no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a entrega da nova ponte sobre o Rio Araguaia, que conecta Xambioá, no norte do estado, a São Geraldo do Araguaia (PA). “Nós estamos dizendo para o povo do Araguaia, pro povo do Tocantins e pro povo do Pará: vocês estão livres pra atravessar o estado” (veja vídeo acima).\nA cerimônia ocorreu na margem tocantinense, em Xambioá, com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, entre elas o ministro dos Transportes, Renan Filho, e os governadores interino do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), e do Pará, Helder Barbalho (MDB).\nAgora qualquer pessoa pode atravessar de carro, caminhão ou a pé, com segurança”, afirmou o presidente.\nA nova estrutura representa um marco para a integração regional, encerra a dependência das balsas e fortalece a logística entre os estados, que conecta Xambioá a São Geraldo do Araguaia (PA) pela BR-153.