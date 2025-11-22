O vice-presidente do Senado e presidente do PL no Tocantins, Eduardo Gomes, afirmou que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma medida “drástica” e que soa “desproporcional”. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes durante na manhã deste sábado (22).\n“Trata-se de uma prisão que sucede outra, e esperamos que ambos os episódios sejam esclarecidos o mais rápido possível, para que o ex-presidente restabeleça plenamente sua condição de defesa. Esse processo tem causado desgaste ao país. Estamos falando de um homem que governou o Brasil por quatro anos, concluiu seu mandato sem qualquer intercorrência ou acusação de corrupção, e que agora enfrenta medidas que soam desproporcionais”, afirmou Eduardo Gomes.\nAinda segundo o vice do Senado, o ex-presidente do Brasil manteve a postura de colaboração ao longo de todo o processo judicial, que investiga a tentativa de golpe de Estado.