No dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste sábado (13), presidenciáveis deixaram agendas de campanha de lado e apareceram nas redes sociais em postagens fazendo referências e comentários sobre a seleção brasileira.\nHouve de apelo a mais empenho do time até a desagravo a Neymar, mesmo com o atleta ausente do jogo contra o Marrocos.\nEm vídeo publicado nas redes sociais pela manhã, o presidente Lula (PT) pediu que o técnico Carlo Ancelotti aconselhasse os jogadores a demonstrar "garra e alma" e a serem objetivos. "O que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. [...] Então, sempre que puder, pelo amor de Deus, chute", disse.\nLula gravou vestindo a camisa da seleção e usando um adesivo com a frase "O Brasil é dos brasileiros", que faz referência à defesa da soberania do país frente ao tarifaço de Donald Trump, aliado da família Bolsonaro.