A Câmara de Palmas encerrou o ano legislativo com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Durante as sessões, os vereadores mantiveram vetos do Executivo a projetos de lei, votaram a data-base dos servidores da Casa e aprovaram a doação de uma área para a ampliação do Fórum de Palmas.\nNa última segunda-feira (29), três sessões extraordinárias concentraram as votações de temas de interesse do Legislativo e do Executivo municipal.\nO planejamento prevê investimentos em obras e construções. Entre os destaques estão o Circuito do Parque Cesamar (R$ 1.028.690,00), uma praça na quadra 404 Norte (R$ 703.558,00) e a reforma de 12 quadras poliesportivas (R$ 1.802.860,00).\nA Prefeitura de Palmas enviou o projeto da LDO em outubro de 2025. O documento estima orçamento de R$ 2,7 bilhões para a capital em 2026 e projeta queda de 2% na arrecadação municipal em comparação a 2025.