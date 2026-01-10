A Operação Sufrágio Limpo, realizada pela Polícia Federal em Palmas, teve como alvo endereços ligados ao vereador Márcio Reis (PSDB), segundo apuração feita pela TV Anhanguera. A PF investiga supostos crimes de corrupção eleitoral durante o período de campanha para as eleições municipais de 2024.\nVeja vídeo no JA2ª Edição: Vereador de Palmas é alvo de mandados de busca e apreensão\nOs mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã desta sexta-feira (9), em Palmas, após serem expedidos pelo 2º Juízo das Garantias do Núcleo I – 5ª Zona Eleitoral do estado.\nCom 2.912 votos, Márcio Reis foi o vereador mais bem votado de Palmas. Em nota enviada à TV Anhanguera, ele informou que sempre agiu dentro da legalidade e que está tranquilo em relação às apurações.\n“Ressalta ainda que todas as suas contas foram devidamente apresentadas aos órgãos competentes e aprovadas pela Justiça Eleitoral, demonstrando a regularidade e a transparência de sua atuação”, afirmou (veja nota completa abaixo).